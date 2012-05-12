В Партии регионов убеждают, что и Яценюк такой же

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение В.Олийнык выразил, комментируя заявление лидера «Фронту Змін» Арсения Яценюка, обнародованное на Форуме объединенной оппозиции сегодня.

«Если «Батькивщина» и «Фронт Змін» для проверки законности состояния руководства своих партий образуют комиссию, то на свободе останется только председатель этой комиссии», - сказал депутат.

По его словам, «можно вспомнить и ЕЭСУ, и оффшорные счета, о которых писала мировая пресса, о миллиардах на счетах Тимошенко, можно проверить деятельность и бывшего исполняющего обязанности председателя Национального банка, экс-председателя Верховной Рады Арсения Яценюка, как должностного лица».

«Если бы этого требовали лидеры, которые не были у власти, – это было бы свежей идеей, но когда, будучи у власти они разворовали страну, следовало бы начать с себя – показать своё состояние, подать хороший пример», - добавил В.Олийнык.

«Поэтому если хотят продемонстрировать серьезность своих намерений, то пусть начинают с себя, потому что они уже были у власти, им есть о чем отчитываться – не только в части того, что ничего не делали, но и в части того, что сделали преступного, противоправного в отношении государства и украинского общества», - считает депутат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, на Форуме объединенной оппозиции один из ее лидеров А.Яценюк заявил, что объединенная оппозиция после своей победы на выборах в Верховную Раду планирует создать национальное антикоррупционное бюро, которое проведет люстрацию всех высших должностных лиц. «Мы проверим состояние и имения всех, начиная с Президента, и заканчивая руководителем районной администрации», - сказал он. По словам А.Яценюка, также будет проверено состояние семей чиновников. «Им не удастся ничего спрятать. И они будут нести ответственность за то, что они разграбили страну. Мы проведем полную люстрацию», - сказал А.Яценюк.