КИУ: На Донбассе провластные кандидаты сами "нарезали" себе округа

При этом политики удивительным образом «угадали» границы своих будущих округов.

Об этом в комментарии газете «Зеркало недели. Украина» 12 мая рассказал председатель Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины Сергей Ткаченко.

«Наш мониторинг активности потенциальных кандидатов свидетельствует, что еще в начале года провластные кандидаты точно «угадали» границы своих будущих округов. Они уже проводили там социологические исследования, изучали настроения территориальных общин... И эти границы округов, отмечу, не совпадали с округами 2002 года. Но они откуда-то узнали. Проблема, однако, в том, что нарезка округа даже под одного кандидата «ломает» гармоничный раздел административно-территориальных единиц по округам», - отметил С.Ткаченко.

По его словам, в КИУ с самого начала не сомневались: округа определяли, ориентируясь на интересы конкретных кандидатов. Что привело к странным парадоксам: так, округ №60, который объединяет сельские районы Донбасса, занимает четверть территории региона. И победит здесь тот, у кого больше всего бензина: объехать территорию площадью шесть тысяч квадратных километров - задача еще та. В других округах также неминуемо будут проблемы с логистикой из-за больших расстояний.

В КИУ настолько уверенны в точности своих расчетов, что открыто называют некоторые имена. Так, специально «под кандидата» нарезаны округа для Дениса Омельяновича (одного из «топов» Бориса Колесникова) - ему отданы территории, на которых размещаются предприятия Колесникова. Нардеп Игорь Шкиря уже давно «удобряет» свой округ, и даже успел организовать отставку излишне неуступчивого мэра Дебальцево. Брат секретаря СНБО Андрея Клюева Сергей получил на отработку Артемовск и Красный Лиман. Депрессивный Шахтёрск достался Владиславу Лукьянову, - пишет «Зеркало недели. Украина».

По данным издания, представители местной власти, разумеется, категорически опровергают такие высказывания. «Я считаю, что у нас округа территориально, насколько это возможно, ЦИК определены правильно... Говорить об определении границ под конкретного кандидата - неразумно», - считает губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий. В таком же ключе высказался и мэр Донецка Александр Лукьянченко. «Градоначальник особо напирал на то, что количество округов, по сравнению с 2002 годом, когда в последний раз избирали мажоритарщиков, в городе осталась неизменным, а по области даже уменьшилось», - пишет «ЗН».

При этом издание обращает внимание на то, что центр Донецка взяла на себя Татьяна Бахтеева, которая активно заигрывает со студенческой молодежью еще с зимы (тогда депутат спонсировала празднование Дня студента в ночном клубе). Затем были фестивали, КВН... и неожиданные многомиллионные вливания бюджетных денег в ее больницу имени Калинина, которая вдруг оказалась в аварийном состоянии.

«А вот с окраин Донецка, откуда пришла в политику Раиса Богатырева, в парламент может пройти дебютант - депутат облсовета Александр Бобков. После своего демарша (выступил против идеи ликвидации райсоветов в городе) он неожиданно не оказался в опале, а пошел вверх - стал заместителем председателя областной организации ПР. Впрочем, не исключено, что сама Богатырева захочет вернуться в Совет», - отмечает газета.