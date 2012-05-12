Новый парламент ликвидирует губернаторов, госдачи и голосование чужими карточками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на Форуме объединенной оппозиции, представляя программу оппозиции.

Он отметил, что «новоизбранный демократический парламент» внедрит институт отзыва народного депутата Украины.

По его словам, также введет процедуру личного голосования каждого народного депутата Украины. «Парламент введет уголовную ответственность за нарушение процедуры личного голосования. Если они отдают карточки, то пусть отдают депутатские мандаты, льготы и привилегии», - подчеркнул А.Яценюк.

Он также сказал, что должно быть покончено с практикой, когда «чем беднее каждый украинец, тем богаче президент, премьер, его окружение и члены парламента». «Мы сократим расходы на содержание каждого народного депутата вдвое, примем специальные законы, которые будут предусматривать ликвидацию всех льгот, привилегий», - отметил А.Яценюк.

По его словам, оппозиция выступает за продажу всех государственных резиденций и запрещение Президенту и «его когорте» летать чартерными самолетами, «жить на широкую ногу».

А.Яценюк от имени оппозиции обещает продать все государственные дачи в Конче-Заспе и заставить, чтобы больница «Феофания» обслуживала народ Украины, а не народных депутатов и членов правительства».

Он заявил, что парламент должен принять закон о выборах народных депутатов Украины по открытым партийным спискам.

Он также подчеркнул необходимость «ликвидировать институт опричников президента в виде председателей облгосадминистраций, которых называют губернаторами». «Губернии в России, а у нас области», - добавил А.Яценюк.

Он также отметил, что будет введен институт исполнительных комитетов, которые будут избираться непосредственно советами на местах, а советы будут избираться людьми.