ЦИК: закон о выборах надо срочно менять

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 8 мая состоялось заседание Центризбиркома, которое провел заместитель председателя комиссии Андрей Магера.

После длительного обсуждения ЦИК единогласно одобрила предложения о совершенствовании Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», изложенные в форме проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Докладчик по этому вопросу А.Магера обратил внимание собравшихся на то, что наработанные предложения не касаются концептуальных положений закона, а имеют исключительно технический характер.

«Предложенные изменения никоим образом не касаются каких-либо политических моментов закона, - отметил А.Магера. – При этом они учитывают практически все замечания членов комиссии, которые имели желание внести соответствующие правки. Кроме того, весь рабочий материал прошел детальное предварительное обсуждение, что дало возможность выйти на полный профессиональный консенсус. Таким способом сделана попытка на законодательном уровне урегулировать вопросы, в частности, предвыборной агитации, финансирования избирательного процесса, печатания агитационных плакатов и тому подобное».

С ним согласился член ЦИК Михаил Охендовский.

«Хотя принятие действующего Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» стало результатом большого политического компромисса, сам закон как правовой и организационный базис для проведения выборов очень далек от совершенства. К сожалению, удовлетворив политические потребности его авторов, в существующем виде он далеко не в полной мере удовлетворяет потребности надлежащей организации самого избирательного процесса. Мы видим, что с момента своего рождения этот закон стал своеобразной "священной коровой" – представители всех без исключения политических сил неоднократно заявляли о недопустимости внесения в него каких-либо изменений. Но для того, чтобы закон мог дать главный ожидаемый от него результат – обеспечить проведение справедливых и демократических выборов народных депутатов – отдельные его положения изменить необходимо», - сказал М.Охендовский.

По его словам, ЦИК обращает внимание общества, политикума и международного сообщества на целый ряд положений закона, которые содержат определенные неувязки и существенные организационно-правовые пробелы.

«Предложенные комиссией изменения крайне необходимы с точки зрения надлежащей организации будущего избирательного процесса. Надеюсь, что единодушная поддержка соответствующих предложений со стороны всех членов Центральной избирательной комиссии станет достаточным доказательством их именно организационной, а не политической направленности», - отметил М.Охендовский.

По мнению ЦИК, в случае принятия предложенных изменений Верховной Радой Украины, и организаторы выборов, и все остальные субъекты, которым придется принимать участие в избирательном процессе, смогут работать по более понятным, прозрачным и адекватным процедурам.