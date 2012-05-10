Лавринович хочет ликвидировать нацкомиссию по морали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующий проект закона был разработан Минюстом и принят сегодня во время правительственного заседания.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, данная законодательная инициатива правительства базируется на том, что полномочия Нацкомиссии по вопросам защиты общественной морали на практике дублируют функции Министерства культуры, Государственного комитета телевидения и радиовещания и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Министр напомнил, что структура центральных органов исполнительной власти, которая была утверждена указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года, не предусматривает наличие такого органа, как Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали. В декабре 2010 года Кабмином был утвержден План организации выполнения данного указа Президента, который предусматривал решение вопроса ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

Учитывая это, правительство в своем законопроекте предлагает исключить из Закона "О защите общественной морали" положения относительно определения статуса и принципов деятельности Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

Кроме того, предлагается определить, что государственный надзор за соблюдением требований Закона "О защите общественной морали" и законодательства в сфере защиты общественной морали в пределах своей компетенции осуществляют центральные органы исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в информационной и издательской сфере, сферах культуры, здравоохранения, образования и науки, государственного таможенного дела, Министерство внутренних дел Украины, Генеральная прокуратура Украины, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Поводить экспертизу продукции и зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера, согласно правительственному законопроекту, будут иметь право государственные и общественные организации, физические и юридические лица, производители и распространители предметов и продукции, подавшие официальное обращение.