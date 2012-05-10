Евродепутат: Янукович сам говорил мне, что дело Тимошенко - не уголовное

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 9 мая на заседании круглого стола на тему: “Процесс против Юлии Тимошенко – выполнение украинского законодательства или нарушение прав человека”.

“Это не уголовное дело. Ваш Президент сам говорил мне, что это – не уголовное дело, когда обсуждалась возможность изменения закона, который был внедрен в Уголовный кодекс в 1927 году, и по которому, подобным образом, осужден Лев Троцкий. Это правда”, - сказал депутат, обращаясь к первому заместителю генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину.

Он также отметил, что ряд дел, возбужденных по соответствующим обвинениям в 2005 году, был закрыт по решению судов.

По словам Э.Брока, он ожидал услышать на круглом столе что-то новое от украинской стороны, однако услышал лишь повторение того, что уже было неоднократно.

Депутат выразил убеждение, что теми аргументами, которые сейчас приводит Генеральная прокуратура Украины относительно дела Ю.Тимошенко, убедить международное сообщество не удастся.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания круглого стола в Брюсселе Р.Кузьмин заявил, что Ю.Тимошенко была одним из крупнейших олигархов Украины, что вместе с Павлом Лазаренко она занималась продвижением своего газового бизнеса, и что они оба были причастны к организации и финансированию убийств членов украинского парламента.