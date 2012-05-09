Тимошенко вывезли из Качановской колонии в больницу

Как передает корреспондент УНИАН, в 8.02 на территорию медицинского учреждения заехала карета скорой помощи в сопровождении автомобилей ГАИ и спецподразделения "Беркут".



Сторонники Ю.Тимошенко, которым удалось остаться на территории больницы, скандируют "Юле - волю!".



За несколько минут до этого журналистов центральных и местных СМИ выгнали с территории больницы и закрыли на замок ворота медицинского учреждения.



Некий подполковник милиции заставил журналистов отойти от приемного отделения до КПП больницы, которое находится на расстоянии около 100 метров, сообщив, что в больнице проводятся специальные мероприятия, и потому журналисты должны покинуть ее.



В то же время перед приемным отделением остались около 20 молодых людей в штатском, к которым милиционеры не применяли никаких мер.



На территорию ЦКБ Укрзализныци приехали начальник ГУ МВД в Харьковской области Виктор Козицкий и начальник Управления ДПТС в Харьковской области Евгений Бараш. На территорию больницы въехал микроавтобус, который был в кортеже, который выехал из Качановской исправительной колонии.



Стоит отметить, что пациентам больницы не запрещено выходить на улицу.



Как сообщал УНИАН, сегодня около 7.00 кортеж в составе более 10 автомобилей в сопровождении ГАИ выехал из ворот Качановской колонии, где Ю.Тимошенко отбывает приговор Печерского суда.



Как утверждает защита Ю.Тимошенко, лечением экс-премьера займется исключительно врач-невропатолог берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс. Сама экс-премьер-министр подчеркнула, что отменит согласие на госпитализацию, если к ее лечению попробует подключиться кто-то из врачей украинского Минздрава.