Кличко называет перенос саммита имиджевой катастрофой власти

Перенос саммита глав государств Центральной Европы является имиджевой катастрофой нынешней украинской власти.

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он считает, что дипломатические слова о переносе саммита на самом деле означают отмену этого мероприятия в Украине. По мнению В.Кличко, власть не настроена прислушиваться к позиции украинского общества и реакции мира на недопустимость нарушения прав человека и избирательного правосудия. И мировые лидеры не будут закрывать глаза на проблемы с демократией в Украине, отметил он.

«У власти не видно желания менять ситуацию, реагировать на призывы европейских партнеров Киева о необходимости соблюдать права и свободы человека, демократические стандарты. Украина сегодня оказалась в шаге от международной изоляции», - отметил лидер «УДАРа».

По словам политика, потерять репутацию страны, как показывает последний год, можно быстро, а на то, чтобы снова ее получить, потребуется немало времени и усилий. В.Кличко подчеркнул, что сегодня вся страна становится заложником ошибочной политики властей.

В.Кличко также выразил обеспокоенность и тем, что сегодня в Европе идет серьезная дискуссия относительно бойкота Евро-2012. Политик отметил, что понимает позицию тех руководителей государств, которые заявили о неприятии ситуации с правами человека в Украине и отказались ехать на саммит - потому что это их политическое решение.

«В то же время призывы к бойкоту Евро - это совсем другая ситуация. За право провести еврочемпионат боролась не нынешняя власть, и готовилась к нему вся Украина. Многие ждут этот футбольный праздник, хотят показать Украину», - отметил В.Кличко.

Он считает, что спорт стоит вне политики, и спортивные мероприятия не стоит бойкотировать, а лучше действовать другими методами - через политические, дипломатические механизмы выражать несогласие с ситуацией в Украине. «Можно быть на трибунах вместе с болельщиками из своих стран, выражая таким образом поддержку украинскому народу. Надо требовать освобождения лидеров оппозиционных партий. Не стоит отождествлять действующую украинскую власть и украинский народ», - убежден лидер партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, сегодня в МИД сообщили, что Украина переносит саммит в Ялте из-за того, что ряд глав европейских государств не сможет принять в нем участие.

До этого пятеро Президентов европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите из-за дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент Германии не заявлял этого прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины, при этом в некоторых случаях все же была высказана обеспокоенность делом Ю.Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите Президенты Литвы, Польши, Словакии и Молдовы.