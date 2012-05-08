Нужны ли украинцам военные парады (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса на тему «Значение 9 мая для украинцев», проведенного Институтом Горшенина в мае.

В частности, за проведение парада в этот день высказалось 70,1% респондентов. При этом 48,8% опрошенных полагают, что точно стоит проводить парад, и 21,3% – скорее стоит проводить. 11,4% украинцев ответили «точно нет» на данный вопрос, и 8,6% – «скорее нет». 9,9% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Для большинства украинцев 9 мая – это праздник победы над фашизмом. Так полагают 62,1% респондентов. Для 53,8% украинцев – это день памяти о погибших, для 47,4% – праздник ветеранов, для 16,1% – значимый для семьи праздник, для 10,2% – обычный выходной день, для 6,4% – день военного парада, для 4,3% – обычный день. При этом 0,9% опрошенных выбрали вариант ответа «другое», а 1,1% – затруднились с ответом на данный вопрос.

9 мая украинцы предпочитают проводить в кругу семьи (35,8%), вспоминать и чтить память участников войны (32,7%), а также смотреть фильмы о войне и трансляцию парада (30,6%). Посещать праздничный парад в День Победы предпочитают 26,2% опрошенных, выезжать на природу, шашлыки – 25,8%, возлагать цветы памятникам воинам-победителям и Вечному огню – 21,4%, трудиться на дачном участке – 8,7%. При этом 9,3% респондентов никак не отмечают 9 мая, 1,2% – отмечают праздник по-другому, а 0,9% опрошенных – затруднились ответить на данный вопрос.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Значение 9 мая для украинцев» с 5 по 7 мая 2012 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.