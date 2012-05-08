Немецкий врач говорит, что за три дня Тимошенко не вылечить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии заявил журналистам врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

По его словам, лечение Ю.Тимошенко будет зависеть от многих факторов и обстоятельств.

«Скорее всего, будем лечить ее по нескольким пунктам», - отметил Л.Хармс.

Он отказался прогнозировать длительность лечения, отметив, что «это точно не три дня».

«Это хронический болевой синдром. Это не лечится физиотерапией и несколькими таблетками», - сказал он.

Он отметил, что лечение Ю.Тимошенко можно начинать сразу, однако эффективность лечения будет выше, если экс-премьер пройдет курс реабилитации после голодовки.

Как сообщалось, ранее ГПтС информировала, что Ю.Тимошенко предварительно дала согласие на перевод ее в стационарное заведение «Укрзализныци» с 8 мая.

Сегодня, 8 мая, пенитенциарная служба Украины сообщила, что Ю.Тимошенко отказалась начать с сегодняшнего дня рекомендуемый ей немецкими и украинскими врачами курс реабилитационных процедур в условиях больницы «Укрзализныци».

Вместе с тем первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сообщила, что Ю.Тимошенко выразила намерение переехать в больнице «Укрзализныци» в Харькове завтра, 9 мая.

Будет лечить осужденную экс-премьера немецкий специалист при поддержке украинских врачей.

Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против ее избиения работниками колонии во время принудительной перевозки в больницу вечером 20 апреля.