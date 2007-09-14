Симоненко: Тимошенко, Ющенко и ЦИК готовят масштабную фальсификацию

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО утверждает, что в стране готовится широкомасштабная фальсификация результатов парламентских выборов, в которой задействованы Блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина - Народная Самооборона» и Центральная избирательная комиссия. Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам лидера коммунистов, на выборах будет задействована «двойная арифметика»: при подсчете голосов на юго-востоке страны количество избирателей будет уменьшено, а на западе – увеличено. Цель фальсификации результатов выборов, считает П.СИМОНЕНКО, введение прямого президентского правления. При этом, отметил он, Президент Виктор ЮЩЕНКО практически ввел президентское правление, когда издал указы об отстранении Нестора ШУФРИЧА от должности руководителя МЧС и Николая РУДЬКОВСКОГО – от должности министра транспорта.

«ЮЩЕНКО этой избирательной кампанией, а, вернее, хаосом и введением прямого президентского правления стремится обеспечить себе второй срок на выборах Президента, - сказал П.СИМОНЕНКО. – Все предпринимается для того, чтобы сегодня дискредитировать выборы, и в перспективе через фальсификацию не допустить создания парламента и, я уже не говорю, каких-то коалиций».

Лидер КПУ также заявил, что ему известно о состоявшейся 6 августа встрече В.ЮЩЕНКО, руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, в ходе который обсуждалась возможность не допустить Компартию в новый парламент. «Во время тайной вечери, как я ее назвал, когда ЮЩЕНКО, НАЛИВАЙЧЕНКО и БАЛОГА обсуждали вопрос, как исключить формирование коалиции национального единства в будущем составе (ВР – УНИАН), прежде всего не допуская Компартию в состав парламента, они определили в Крыму лиц (с целью – УНИАН) не допустить, чтобы в Крыму состоялись честные, прозрачные выборы», - заявил П.СИМОНЕНКО. По его данным, в Крыму этим поручено заниматься одному из заместителей руководителя крымского Главка СБУ.

П.СИМОНЕНКО особо подчеркнул, что Компартия намерена жестко противодействовать попыткам фальсифицировать результаты выборов. «Мы поставили задачу: ударить по рукам БЮТ и «Нашей Украине» во главе с ЮЩЕНКО и не допустить фальсификацию выборов», - заявил лидер КПУ.