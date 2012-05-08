Защита Луценко просит суд отменить приговор экс-министру

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня в судебном заседании Апелляционного суда Киева в поддержку апелляционной жалобы об отмене приговора Ю.Луценко объявил его адвокат Алексей Баганец.

Адвокат заметил, что после подачи им и другими защитниками апелляции, появились новые дополнительные обстоятельства, которые являются основанием для отмены приговора Ю.Луценко.

В частности, как отметил адвокат, 26 апреля стороне защиты стало известно, что бывшие работники и ветераны МВД собрали и перечислили на счет Госказначейства 644 тыс. 216 грн. 52 коп., который экс-министру ставились в вину как причинение материального ущерба при организации празднования Дня милиции в столичном дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Кроме того, как отметил А.Баганец, стороне защиты стало также известно, что на счет Пенсионного фонда перечислена сумма, которая якобы была нанесена как убыток действиями Ю.Луценко и его водителя Леонида Приступлюка во время начисления последнему денежного и пенсионного обеспечения.

Также адвокат заметил, что суд первой инстанции не учел состояние здоровья Ю.Луценко, в частности, наличие у него болезней, которые соответствующим постановлением Минздрава Украины отнесены к опасным и при наличии которых лицо не может находиться в местах лишения свободы.

В то же время, объясняя необходимость проведения судебного следствия при рассмотрении апелляционной жалобы, адвокат отметил, что судом первой инстанции не в полном объеме и односторонне было проведено судебное следствие.

Учитывая изложенное и обращаясь к суду, А.Баганец сказал: «Прошу апелляцию удовлетворить. Приговор Печерского районного суда Киева отменить в полном объеме, криминальное преследование прекратить за отсутствием в действиях Юрия Витальевича Луценко состава преступления».

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использовании бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Л.Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он на должности руководителя МВД продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.