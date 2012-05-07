Томенко просит Януковича разъяснить: вертодром для Президента или для всех

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, соответствующее обращение он направил на имя В.Януковича.

В нем вице-спикер напоминает, что еще осенью прошлого года была торжественно открыта вертолетная площадка возле Тарасовой горы в с. Пекари Каневского района (Черкасская область), строительство которой осуществлялось за государственные средства и было включено в план реализации Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу. Он отметил, что из и так небогатого государственного бюджета Украины на строительство упомянутой площадки, рассчитанной на 10 вертолетов, были выделены почти 100 млн. грн бюджетных средств. А недавно было принято решение о выделении еще 27 млн. грн из бюджета на благоустройство ее территории и укрепление береговой линии.

Н.Томенко также сообщил Президенту, что весной этого года он дважды направлял обращение председателю Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футбола и реализации инфраструктурных проектов, а также вице-премьер-министру - министру инфраструктуры с просьбой определить условия организации перелета к Шевченковским местам группы журналистов, приуроченных сначала ко дню рождения Кобзаря, а впоследствии ко дню его перезахоронения в Украине. Н.Томенко отметил, что в результате формальной пересылки запросов он получил почти идентичные ответы, в которых просто констатируется факт незавершения до сих пор процесса сертификации вертолетной площадки и задержки ее передачи в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Н.Томенко отметил, что таким образом практически игнорируется заявление Президента о гарантированном начале эксплуатации объекта с весны этого года и его доступности для всех. Вице-спикер напомнил Президенту его слова о том, что «…уже весной этого года у всех вас будет возможность посетить Чернечью гору, побывать на могиле Кобзаря. Кстати, и вертолетная площадка построена для всех».

Вице-спикер попросил Президента дать соответствующие указания и определиться, кто несет ответственность за задержку введения в эксплуатацию и обслуживание вертолетной площадки, построенной в с. Пекари Каневского района, открытие которой состоялось еще осенью 2011 года. А также дать конкретный ответ о перспективах организации перелета к Шевченковским местам группы журналистов.

Подытоживая сказанное, Н.Томенко отметил, что «власти, наконец, надо дать ответ на вопрос: Каневский вертодром построен за бюджетные средства для Президента или для всех?»