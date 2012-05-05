Прокуратура и СБУ взялись за Карпачеву
Первый омбудсмен Украины Нина Карпачева заявляет, что офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека сегодня утром обыскали представители СБУ.
Об этом она сообщила Радио Свобода.
«Сегодня утром представители СБУ начали обыски в кабинетах работников офиса омбудсмена Украины и такое разрешение дала непосредственно госпожа Лутковская. Это – беспрецедентное событие», – отметила Нина Карпачева.
«Сегодня Владимир Яценко, который сейчас исполняет обязанности руководителя секретариатом омбудсмена, сообщил о том, что в его кабинете были сломаны замки. Он пытался приехать на работу, чтобы получить какие-то объяснения, но люди госпожи Лутковской сказали, что это было ее указание и ее разрешение на обыски в кабинетах, в частности и руководства», – рассказала прежний омбудсмен и прибавила: «Они пытались сломать компьютеры, какую-то информацию они пытались получить в компьютерной базе. Проводили какие-то обыски непосредственно в кабинетах, но работники офиса при этом не присутствовали».
Она также отметила, что нескольких прежних сотрудников офиса омбудсмена вызывали на допрос в прокуратуру. «Последние новости, которые я знаю: господина Валерия Тереца, который возглавлял секретариат омбудсмена и был уволен на днях, вместе с его помощником, вызывали в следственное управление прокуратуры Киева для дачи каких-то показаний по делу Юлии Тимошенко. В частности речь шла о фото прежнего премьера, сделанных в колонии», – отметила Нина Карпачева.
«Я понимаю, что началось страшное давление на институцию омбудсмена в Украине, что само по себе является недопустимым, потому я вынуждена обратиться ко всему мировому сообществу. В Украине сегодня – новая волна угрозы, в этот раз – политических преследований непосредственно представителей офиса омбудсмена Украины», – отметила Карпачева.