Прокуратура и СБУ взялись за Карпачеву

Об этом она сообщила Радио Свобода.

«Сегодня утром представители СБУ начали обыски в кабинетах работников офиса омбудсмена Украины и такое разрешение дала непосредственно госпожа Лутковская. Это – беспрецедентное событие», – отметила Нина Карпачева.

«Сегодня Владимир Яценко, который сейчас исполняет обязанности руководителя секретариатом омбудсмена, сообщил о том, что в его кабинете были сломаны замки. Он пытался приехать на работу, чтобы получить какие-то объяснения, но люди госпожи Лутковской сказали, что это было ее указание и ее разрешение на обыски в кабинетах, в частности и руководства», – рассказала прежний омбудсмен и прибавила: «Они пытались сломать компьютеры, какую-то информацию они пытались получить в компьютерной базе. Проводили какие-то обыски непосредственно в кабинетах, но работники офиса при этом не присутствовали».

Она также отметила, что нескольких прежних сотрудников офиса омбудсмена вызывали на допрос в прокуратуру. «Последние новости, которые я знаю: господина Валерия Тереца, который возглавлял секретариат омбудсмена и был уволен на днях, вместе с его помощником, вызывали в следственное управление прокуратуры Киева для дачи каких-то показаний по делу Юлии Тимошенко. В частности речь шла о фото прежнего премьера, сделанных в колонии», – отметила Нина Карпачева.

«Я понимаю, что началось страшное давление на институцию омбудсмена в Украине, что само по себе является недопустимым, потому я вынуждена обратиться ко всему мировому сообществу. В Украине сегодня – новая волна угрозы, в этот раз – политических преследований непосредственно представителей офиса омбудсмена Украины», – отметила Карпачева.