Азаров вскипел из-за свалки в Киевском парке, которую видно из космоса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе селекторного совещания в Министерстве экологии и природных ресурсов во время ознакомления с системой экологического мониторинга с использованием данных дистанционного зондирования земли.

По словам премьера, данные о свалке он получил в результате космической съемки территории парка.

«Кто мог придумать свалку в Голосеевском парке… Задача - дать мне докладную по этому случаю, провести расследование. Секретариату Кабмина - взять на контроль. Срок – неделя. Это безобразный, просто вопиющий случай», - заявил Н.Азаров.

В свою очередь, представители киевской власти объяснили, что территория свалки увеличилась несанкционированно, а причиной стало увеличение объемов отходов.