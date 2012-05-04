Азаров: Факта избиения Тимошенко не было

"Одно можно сказать точно: факта избиения или применения силы по отношению к Тимошенко не было. Хочу также заверить, прежде всего, каждого жителя Украины, что должностные лица, так или иначе соприкасающиеся с Тимошенко, проинструктированы о необходимости соблюдения Законов и, безусловно, этичных норм по отношению к бывшему Премьер-министру Украины Тимошенко", - написал Азаров.

Премьер отметил, что не комментировал ситуацию с избиением Тимошенко, пока не было окончательных результатов расследования стражами порядка этой информации.

"Известно, что было опрошено более 80-ти должностных лиц. Проанализированы многие другие обстоятельства, связанные с переведением Тимошенко в больницу. Ни один из опрошенных не подтвердил факт применения силы к Тимошенко", - отметил премьер.

«Мы твердо настроены на обеспечение прав не только госпожи Тимошенко, но и всех заключенных в местах лишения свободы...» - резюмировал Азаров.