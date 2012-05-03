«Скорая» забрала еще одного голодающего соратника Тимошенко

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь областной организации ВО «Батькивщина» Руслана Подольская.

По ее словам, предварительный диагноз госпитализированного активиста Александра Гаврилюка - истощение организма.

«Врачи его отвезли в городскую больницу. Сейчас он проходит обследование», - сказала она.

Также Р.Подольская отметила, что произошло переформатирование работы «БЮТовской» палатки, поскольку количество участников голодовки начало уменьшаться. В частности, работа палатки будет иметь агитационный характер.

«Люди приходят, интересуются. Соответственно, мы им раздаем нашу агитационную продукцию», - отметила она.

Р.Подольская добавила, что остался один активист, который продолжает голодовку с 27 апреля (день начала акции голодовки – УНИАН).

По словам пресс-секретаря областной парторганизации, участница голодовки Мария Сидорук, которая была госпитализирована 1 мая в областной кардиодиспансер, в настоящее время переведена в областное эндокринологическое отделение. Ее состояние стабильное.