«Скорая» забрала еще одного голодающего соратника Тимошенко
Сегодня в Хмельницком «скорая помощь» забрала в больницу еще одного голодающего в поддержку Юлии Тимошенко в палатке возле Хмельницкой областной государственной администрации.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь областной организации ВО «Батькивщина» Руслана Подольская.
По ее словам, предварительный диагноз госпитализированного активиста Александра Гаврилюка - истощение организма.
«Врачи его отвезли в городскую больницу. Сейчас он проходит обследование», - сказала она.
Также Р.Подольская отметила, что произошло переформатирование работы «БЮТовской» палатки, поскольку количество участников голодовки начало уменьшаться. В частности, работа палатки будет иметь агитационный характер.
«Люди приходят, интересуются. Соответственно, мы им раздаем нашу агитационную продукцию», - отметила она.
Р.Подольская добавила, что остался один активист, который продолжает голодовку с 27 апреля (день начала акции голодовки – УНИАН).
По словам пресс-секретаря областной парторганизации, участница голодовки Мария Сидорук, которая была госпитализирована 1 мая в областной кардиодиспансер, в настоящее время переведена в областное эндокринологическое отделение. Ее состояние стабильное.