В Хмельницком голодающих в поддержку Тимошенко также госпитализируют

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь областной организации «Батькивщины» Руслана Подольская, которая в это время находилась в палатке.

«У Федорук поднялась температура и было повышенное артериальное давление. Мы вызвали «скорую», которая сделала кардиограмму сердца. После этого женщину транспортировали в областной кардиодиспансер», - сообщила она.

По словам Р.Подольской, несмотря на досадный случай, голодовка продолжается. Решается вопрос, кто присоединится к участникам акции вместо М.Федорук.

Шесть голодающих активистов партии «Батькивщина» страдают от жары, отметила Р.Подольская.

Пресс-секретарь партийной организации сообщила, что все расходы, связанные с возможным лечением или реабилитацией голодающих активистов, берет на себя областная организация «Батькивщины», которая насчитывает более 36 тысяч членов партии.

Напомним, вчера поздно вечером со львовского табора голодающих скорая помощь госпитализировала одного человека.