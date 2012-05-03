Литвин - о Евро-2012: Говорили-балакали, сіли та й заплакали

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин убежден, что Евро-2012 в Украине состоится, но «высокие гости» не приедут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с ветеранами, активистами ветеранского движения и представителями ветеранских организаций.

Отвечая на вопрос участников встречи относительно ряда заявлений политиков по поводу того, что Евро-2012 не должно состояться, В.Литвин сказал: «Да будет Евро. Понятно, что не приедут высокие гости в Украину. Плохо, но Евро будет, и на этот счет есть соответствующее заявление европейской организации (УЕФА - УНИАН), что они не занимаются политикой».

В.Литвин отметил, что «спорт есть спорт, хотя сегодня нельзя найти ни одной сферы, где бы не было политики».

«Эта проблема намного глубже, чем о ней говорят. Каждый говорит на этот счет лишь то, что ему выгодно говорить», - добавил он.

По словам В.Литвина, ситуация с Евро-2012 напоминает украинское высказывание: «Говорили-говорили, сели и заплакали» («Говорили-балакали, сіли та й заплакали»).