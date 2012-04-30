Муж Тимошенко: ее смерть нужна только одному человеку

Об этом он заявил в обращении, текст которого передан УНИАН.

«Жизнь дается человеку один раз. Всю нашу жизнь мы посвятили стремлению сделать наше государство лучше и жизнь украинцев счастливее. На этом пути были много препятствий, но мы их преодолевали вместе и побеждали. Мы верили в будущее», - отмечается в обращении.

А.Тимошенко выразил уверенность, что нынешняя ситуация – это очередное испытание для них на прочность и веру.

«Юлия Тимошенко голодает уже больше десяти дней. Жизнь, которая всегда излучала радость и надежду, может оборваться в любое время», - отметил он.

При этом муж экс-премьера считает, что это будет выгодно «только одному человеку – нынешнему президенту Януковичу, который хочет ее физического уничтожения, приказывает осуществлять пытки и издевательства».

«Я не хочу, чтобы ослабление и возможные трагические последствия были на радость этой власти. Они будут танцевать на костях, радоваться любой смерти, ставить венки, которые потом будут им падать на голову, а они будут думать - это манна небесна. Тупости и глупости может противодействовать физическая сила, а не голодовка и страдание женщины в тюрьме», - считает А.Тимошенко.

«Я обращаюсь к моей Жене и Матери нашей дочери Евгении с просьбой прекратить голодовку. Эта власть скоро исчезнет, как туман, который окутал глаза тех людей, проголосовавших за дважды судимого рецидивиста Януковича, который дает команды бить женщин в тюрьмах», - подытожил супруг Ю.Тимошенко.