Первая пятерка Кличко уже сформирована
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко считает «критически важной задачей» защитить результаты выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил, выступая на IX Всеукраинском съезде партии в Запорожье.
В.Кличко считает «критически важной задачей защитить наш выбор. Мы предлагали нашим коллегам в оппозиции создать общий Центр для защиты голосов. Мы утверждаем, что будем защищать голоса не только избирателей партии, но и голоса избирателей оппозиционных политических сил».
Он также призвал граждан не быть безразличными и сообщать о всех случаях нарушений, подкупа, фальсификациях.
Кроме того, В.Кличко снова призвал оппозицию «провести проверку кандидатов – отвечают ли они критериям нравственности, профессиональности, командности. Уважаемые коллеги по оппозиции! Давайте совместно проведем опрос общественного мнения. Пусть избиратели и только избиратели в каждом округе сами определят, кто из оппозиционных кандидатов имеет больше всего шансов представлять их в парламенте. Мы будем поддерживать тех оппозиционных кандидатов, чей рейтинг будет самый высокий, и не повторим ошибок прошлых выборов в Обухове и Киеве», - заявил В.Кличко, добавив, что в таком опросе готовы принять участие более половины граждан.
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Виталий Кличко выступает за единый список кандидатов в народные депутаты от оппозиции по мажоритарным округам и настаивает на необходимости хорошей репутации кандидатов от демократических сил.
Об этом он сообщил на пресс-конференции после съезда.
«Уверен, что нам нужен единый список (кандидатов) по мажоритарным округам. И мы должны это решать не кулуарно в кабинетах, а открыто. Мы должны провести социологические исследования. У нас есть время определить, какой кандидат имеет наилучшую поддержку, чтобы не наступать на одни и те же грабли, на которые наступили несколько недель (на выборах мэра в Обухове) назад», - отметил В.Кличко.
Также он заявил, что первая пятерка избирательного списка «УДАРа» уже сформирована, но огласить ее отказался.
«Каждый человек в партии должен работать, а не думать, что уже находится в списках. Пятерка будет сформирована окончательно перед выборами по результатам, которые получат руководители областных организаций. Кто покажет наилучший результат, тот и займет высшую позицию в списке. Так справедливо», - подчеркнул В.Кличко.
Также он отметил, что список кандидатов в народные депутаты от «УДАРа» по мажоритарным округам будет опубликован после определения Центральной избирательной комиссией границ округов.
«На сегодняшний день мы их (границы) не знаем. Наберитесь терпения, после 5 числа, согласно закона, мы получим рамки округов и будем готовы опубликовать (фамилии) тех людей, которых мы будем готовы выдвигать кандидатами в народные депутаты по мажоритарным округам», - сказал В.Кличко.
Кроме того, он подчеркнул, что «реформы в Украине должны проводить энергичные профессиональные и порядочные люди», поэтому «УДАР» заявил, что следит за репутацией своих кандидатов, а также предложил оппозиционным демократическим силам подписать честный договор о сотрудничестве, где будут определены критерии при определении кандидатов народные депутаты.
«Есть хорошая поговорка: хочешь посмотреть в будущее человека - посмотри в ее прошлое. Эти люди должны иметь нормальную репутацию, и народ должен им доверять. Только в таком направлении мы сможем сформировать единую дееспособную команду», - сказал В.Кличко.
Лидер «УДАРа» отметил, что оппозиция должна объединиться в парламенте, чтобы демократические силы имели в новом составе Верховной Рады 51% мест: «Это нужно, чтобы изменить ситуацию, чтобы парламент не был карманной организацией Банковой», - подчеркнул В.Кличко.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в Запорожье состоялся ІХ Всеукраинский съезд партии «УДАР Виталия Кличко». Для участия в съезде зарегистрировался 541 кандидат из всех регионов Украины.
В повестке дня - определение стратегии, с которой политическая сила будет участвовать в выборах, согласование критериев, по которым будут отбираться кандидаты в народные депутаты от политической партии «УДАР», а также создание Молодежного крыла партии. Также участники съезда обсудили вопрос сотрудничества с участниками гражданского движения «Честно» и инициаторами кампании «Фильтруй Раду!».