Первая пятерка Кличко уже сформирована

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил, выступая на IX Всеукраинском съезде партии в Запорожье.

В.Кличко считает «критически важной задачей защитить наш выбор. Мы предлагали нашим коллегам в оппозиции создать общий Центр для защиты голосов. Мы утверждаем, что будем защищать голоса не только избирателей партии, но и голоса избирателей оппозиционных политических сил».

Он также призвал граждан не быть безразличными и сообщать о всех случаях нарушений, подкупа, фальсификациях.

Кроме того, В.Кличко снова призвал оппозицию «провести проверку кандидатов – отвечают ли они критериям нравственности, профессиональности, командности. Уважаемые коллеги по оппозиции! Давайте совместно проведем опрос общественного мнения. Пусть избиратели и только избиратели в каждом округе сами определят, кто из оппозиционных кандидатов имеет больше всего шансов представлять их в парламенте. Мы будем поддерживать тех оппозиционных кандидатов, чей рейтинг будет самый высокий, и не повторим ошибок прошлых выборов в Обухове и Киеве», - заявил В.Кличко, добавив, что в таком опросе готовы принять участие более половины граждан.

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Виталий Кличко выступает за единый список кандидатов в народные депутаты от оппозиции по мажоритарным округам и настаивает на необходимости хорошей репутации кандидатов от демократических сил.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после съезда.

«Уверен, что нам нужен единый список (кандидатов) по мажоритарным округам. И мы должны это решать не кулуарно в кабинетах, а открыто. Мы должны провести социологические исследования. У нас есть время определить, какой кандидат имеет наилучшую поддержку, чтобы не наступать на одни и те же грабли, на которые наступили несколько недель (на выборах мэра в Обухове) назад», - отметил В.Кличко.

Также он заявил, что первая пятерка избирательного списка «УДАРа» уже сформирована, но огласить ее отказался.

«Каждый человек в партии должен работать, а не думать, что уже находится в списках. Пятерка будет сформирована окончательно перед выборами по результатам, которые получат руководители областных организаций. Кто покажет наилучший результат, тот и займет высшую позицию в списке. Так справедливо», - подчеркнул В.Кличко.

Также он отметил, что список кандидатов в народные депутаты от «УДАРа» по мажоритарным округам будет опубликован после определения Центральной избирательной комиссией границ округов.

«На сегодняшний день мы их (границы) не знаем. Наберитесь терпения, после 5 числа, согласно закона, мы получим рамки округов и будем готовы опубликовать (фамилии) тех людей, которых мы будем готовы выдвигать кандидатами в народные депутаты по мажоритарным округам», - сказал В.Кличко.

Кроме того, он подчеркнул, что «реформы в Украине должны проводить энергичные профессиональные и порядочные люди», поэтому «УДАР» заявил, что следит за репутацией своих кандидатов, а также предложил оппозиционным демократическим силам подписать честный договор о сотрудничестве, где будут определены критерии при определении кандидатов народные депутаты.

«Есть хорошая поговорка: хочешь посмотреть в будущее человека - посмотри в ее прошлое. Эти люди должны иметь нормальную репутацию, и народ должен им доверять. Только в таком направлении мы сможем сформировать единую дееспособную команду», - сказал В.Кличко.

Лидер «УДАРа» отметил, что оппозиция должна объединиться в парламенте, чтобы демократические силы имели в новом составе Верховной Рады 51% мест: «Это нужно, чтобы изменить ситуацию, чтобы парламент не был карманной организацией Банковой», - подчеркнул В.Кличко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в Запорожье состоялся ІХ Всеукраинский съезд партии «УДАР Виталия Кличко». Для участия в съезде зарегистрировался 541 кандидат из всех регионов Украины.

В повестке дня - определение стратегии, с которой политическая сила будет участвовать в выборах, согласование критериев, по которым будут отбираться кандидаты в народные депутаты от политической партии «УДАР», а также создание Молодежного крыла партии. Также участники съезда обсудили вопрос сотрудничества с участниками гражданского движения «Честно» и инициаторами кампании «Фильтруй Раду!».