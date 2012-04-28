ГПтСУ: офицер, якобы избивший Тимошенко, не намерен скрываться

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, «в СМИ систематически публикуется и транслируется неправдивая, искаженная и предвзятая информация о событиях в упомянутой колонии. Однако и ведомственными проверками, и проверками органов прокуратуры фактов избиения Юлии Тимошенко или применения к ней физической силы выявлено не было. В больницу Ю.Тимошенко с жалобами не обращалась. В учреждении в течение последних лет вообще не фиксировались случаи применения к осужденным женщинам спецсредств или физической силы. Наряду с этим сообщаем, что непосредственно начальнику учреждения Ю.Тимошенко сообщила, что объявлять голодовку она не будет».

«Постоянные многочисленные посещения Качановской колонии нардепами дестабилизируют оперативную обстановку в учреждении. Выявлены факты необоснованных оскорблений и угроз физической расправы сотрудникам учреждения и членам их семей. В связи с этим сотрудниками пенитенциарного учреждения в органы прокуратуры и ОВД направлены соответствующие заявления о защите членов семей отдельных сотрудников колонии и возбуждении уголовного дела по факту угроз физической расправой. Сам Коваленко Андрей Николаевич (который занимет должность первого заместителя начальника колонии и относительно которого распространялись листовки с угрозами ему и членам его семьи) не скрывается и несет службу на вверенном ему участке», говорится в сообщении.

Об этих и других вопросах руководство Управления ГПтС Украины в Харьковской области и Качановской исправительной колонии (№ 54) дали пресс-конференцию представителям центральных СМИ.