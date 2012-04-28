Карпачева рассказала о беззаконии в Качановской колонии

Об этом Н.Карпачева сказала в интервью радио «Свобода».

По ее словам, когда Ю.Тимошенко насильственно везли в больницу, то “никто не мог ей помочь, потому что ее сокамерницу перед тем вывели и мы до сих пор не можем ее разыскать, ее скрыли даже от Омбудсмена Украины”.

“За 14 лет моей деятельности на этом посту никогда не было, чтобы заключенный – я удостоверяю это – сказал, что он не хочет встретиться с Омбудсменом. Так как люди знают, что Омбудсмен – это означает помощь, это означает защита прав человека. Впервые заставили эту женщину (и я не знаю, писала ли она это)...”, - сказала Н.Карпачева.

По словам Н.Карпачевой, так называемый отказ сокамерницы Ю.Тимошенко от встречи с Омбудсменом показали ей, “когда оставался буквально час до моего отъезда из колонии”.

“Мне показали, что она не хочет встречаться, мол, это ее право. А я говорю, если даже она не хочет, в чем я имею большое сомнение, то я имею право как Омбудсмен посмотреть – в какие условия вы перевели эту женщину, по крайней мере”, - отметила Н.Карпачева.

По ее словам, сокамерницу Ю.Тимошенко даже отказались ей показать. “Ее скрыли от меня. Я сказала господину Первушкину, что я сейчас сделаю заявление о том, что вы вообще ее вывезли из колонии. Я не знаю, жива ли эта женщина. Покажите мне ее, пожалуйста, чтобы я могла увидеть, где она находится. Это не было сделано”, - отметила Н.Карпачева.

Также бывший Омбудсен сообщила, что от нее скрыли медицинскую карточку Ю.Тимошенко, когда она хотела убедиться, зафиксировано ли там, что у нее есть синяки.

“Мой представитель увидел, как из сейфа вынималась карточка Тимошенко и пряталась. Это неприкрытый стыд и преступление. Система уничтожает не только тех заключенных, но уничтожает и тех, кто работает – персонал”, - подчеркнула Н.Карпачева.