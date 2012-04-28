Тимошенко разработала поправки в УПК Януковича
Экс-премьер Юлия Тимошенко, находясь в заключении, предложила внести ряд поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, разработанному администрацией президента.
|Тимошенко коснулась института зищиты
По данным источников ZN.UA, поправки касались, в том числе, и непосредственно Тимошенко. В частности, предложения экс-премьера касались того, кто может быть защитником подозреваемого и обвиняемого. Однако эти предложения не нашли своего отражения в новом УПК.
Как известно, согласно новому УПК, защитником не может быть адвокат, который не внесен в Единый реестр адвокатов и адвокатских образований или исключенный из него.
Благодаря этой поправке, государство, расчистив от конкурентов поле для профессиональных адвокатов, получает реальную возможность обеспечивать предоставление бесплатной защиты в предусмотренных законом случаях, оказывать опосредованное влияние на качество предоставляемых услуг, чистоту адвокатских рядов.
При этом, значительное количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, будут лишены возможности чаще видеться с родными, позиционирующими себя как защитники, хотя и не являющимися таковыми на самом деле
Учитывая современные реалии, адвокат попадает в жесткую зависимость от тех, кто будет вносить или вычеркивать его имя из вожделенного реестра. И этот фактор может стать рычагом, позволяющим повлиять на всякого защитника в любом деле, где присутствует государственный интерес или интерес влиятельных персон.