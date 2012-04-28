От Януковича требуют уголовного дела относительно избиения Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», А.Яценюк вместе с первым заместителем председателя ВО «Батькивщина» Александром Турчиновым приехали в Харьков. А.Яценюк присутствовал на судебном заседании

В интервью журналистам он заявил, что приехал, чтобы поддержать Ю.Тимошенко.

Он назвал избиение Ю.Тимошенко в Качановской колонии, когда ее силой пытались перевезти в больницу, «нечеловеческим поведением». «Конечно, эта власть не знает, что такое Европейская конвенция прав человека, согласно которой избиение заключенного – не что иное, как пытки. Ни одна цивилизованная власть не может себе такого позволить. Эта власть не цивилизованная», - подчеркнул А.Яценюк.

Он напомнил, что из-за политических преследований руководители других стран отказались посещать Украину.

Лидер «Фронту Змін» подчеркнул, что объединенная оппозиция требует персонально от Президента и генерального прокурора гарантировать возбуждение уголовного дела против причастных к избиению Ю.Тимошенко, «которые били Тимошенко, били просто женщину, которая заключенная и больная».

Однако, подчеркнул А.Яценюк, уголовное дело до сих пор не возбуждено. «Именно поэтому оппозиция блокировала парламент. Именно поэтому мы требуем от Президента, чтобы он немедленно обеспечил ответственность тех, кто виновен в избиении Тимошенко», - сказал он.

«Дело Юлии Тимошенко – это вершина айсберга. Несправедливость, существующая по отношению к ней, существует по отношению к каждому в государстве», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».

Он убежден, что избиение Тимошенко было связано с объединением оппозиции. «Власть пытается запугать Украину и украинцев, сказать – «мы избиваем Тимошенко, так можем избить и вас». Но пусть знают, что мы сильные, мы объединенные и защитим каждого украинца», - подчеркнул А.Яценюк.