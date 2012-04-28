Яценюк и Турчинов зовут Кличко в компанию

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк и первый заместитель председателя партии ВО «Батьківщина» Александр Турчинов выразили несомненную поддержку лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко и позвали его в ряды объединенной ооппозиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии «Фронт Змін» обращении А.Яценюка и А.Турчинова к ІХ всеукраинскому съезду политической партии «УДАР Виталия Кличко», который проходит сегодня.

«Свержение режима становится делом чести и делом выживания всех граждан и созданных ими объединений. Следующим общим делом должно стать возобновление действия Конституции, уничтожение коррупционных схем, приведших к настоящему обнищанию миллионов украинцев, и реализация стратегии европейского будущего для нашей страны», - говорится в обращении.

«Это невозможно без единения людей совести и чести против произвола и разрушения человеческого достоинства. Это единение способно остановить зло, поэтому его так боится, всячески пытается оклеветать, и так пытается не допустить правящий режим», - отмечают А.Яценюк и А.Турчинов.

Лидер «Фронту Змін» и первый заместитель председателя ВО «Батьківщина» поздравили делегатов съезда партии «УДАР Виталия Кличко» и пожелали им плодотворной работы.

Съезд партии «УДАР Виталия Кличко» созван во время, когда страна встала перед беспрецедентными вызовами, отмечается в обращении. «Никогда еще за последние 20 лет украинское общество не знало такого беззакония, грабежа созданных им богатств, насилия над своими гражданами и международного пренебрежения. Никогда за эти годы Украину так грубо не раскалывали, так откровенно не врали и так нагло не обворовывали», - говорится в документе.

«Давайте помнить, как много сегодня зависит от каждого из нас. Давайте будем бдительными, будем ответственными и будем дальновидными. Только вместе мы победим», - подчеркнули А.Яценюк и А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля партии «Батьківщина» и «Фронт Змін» подписали Декларацию единства для победы на парламентских выборах.

Всего в состав объединенной оппозиции, которая совместно идет на парламентские выборы, вошли шесть партий: «Батьківщина», «Фронт Змін», Народный Рух Украины, «Народная Самооборона», «За Украину!, «Реформы и порядок».