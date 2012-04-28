Сегодня в Харькове будут судить Тимошенко

Сегодня Киевский районный суд Харькова должен начать рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда начнется в 10.00 в помещении Апелляционного суда Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко заявили 19 апреля во время предыдущего рассмотрения дела, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация разворовывания бюджетных средств и покушение на разворовывание средств из госбюджета на сумму 25 млн. грн.; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн. грн.; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не оплатив налогов из этой суммы.

Судья Константин Садовский отклонил все ходатайства защиты Ю.Тимошенко, в частности, требование остановить рассмотрение дела относительно деятельности корпорации ЕЭСУ до полного выздоровления осужденной, о незаконности рассмотрения этого дела в Киевском райсуде Харькова и переноса рассмотрения в Подольский райсуд Киева или в Днепропетровск.

Также К.Садовский отклонил ходатайство адвокатов о снятии запрета фото-, видеосьемки и трансляции судебного процесса.

27 апреля Ю.Тимошенко в письменном виде обратилась к судье К.Садовскому с просьбой остановить производство по уголовному делу до своего выздоровления.

По словам ее адвоката Сергея Власенко, ввиду состояния здоровья, Ю.Тимошенко также просит суд не доставлять ее на судебные заседания.

Также 27 апреля медкомиссия Министерства здравоохранения, специально созданная для изучения состояния здоровья Ю.Тимошенко, объявила, что не может дать заключения о возможности осужденной принимать участие в судебном заседании 28 апреля. По словам председателя комиссии Минздрава – первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, заключение было невозможно сделать из-за отказа осужденной провести ее медицинский осмотр. Комиссия встречалась с Ю.Тимошенко в Качановский колонии, но экс-премьер не дала согласия на ее медицинское обследование.

По словам Р.Моисеенко, решение о возможной доставке Ю.Тимошенко на судебное заседание 28 апреля не входит в полномочия комиссии Минздрава, а выводы комиссии будут переданы в пенитенциарную службу.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы скрытие валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ в 1995-1997 годах.