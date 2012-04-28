Ветераны и антифашисты требуют от Януковича вернуть им красный флаг
Представители ветеранских организаций Львовской области и члены областной организации антифашистского комитета Украины направили Президенту Украины Виктору Януковичу обращение.
Они требуют „.принять все меры, чтобы постановление Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» была отменено до 9 мая 2012 года”.
Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.
„Ми обращаемся к вам, как гаранту наших прав и свобод, согласно ст. 102 Конституции Украины относительно антиконституционного решения сессии Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова”, - говорится в обращении.
Также в нем отмечается, что „большинство депутатов от ВО «Свобода», как и в прошлом году, приняли аналогичное решение. Депутаты раздают интервью, что на 9 мая этого года не разрешат использовать запрещенную решениям сессии совета символику. К чему это привело 9 мая прошлого года? Тогда депутаты от ВО «Свобода» срывали георгиевские ленты, вырывали цветы, как это было сделано и с корзиной цветов Генерального консула РФ во Львове О.Астахова. Свободовцы били граждан и не давали ветеранам с внуками положить цветы к могилам погибшим. Кадры этого избиения увидел весь цивилизованный мир и Европа”.
В своем обращении к Президенту Украины ветераны и антифашисты Львовской области требуют „принять все меры, чтобы постановление Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» была отменено до 9 мая 2012 года” и „принять меры, чтобы ветераны и граждане смогли в соответствии с требованиями ст. 1 закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» провели празднование Дня Победы 2012 года с использованием символики лет Великой Отечественной войны”.
Также авторы обращения требуют от главы государства „рассмотреть вопрос о привлечении руководства ВО «Свобода» за происшествия 9 мая 2011 года во Львове и за принятые антиконституционные постановления органами местного самоуправления Львовской области большинством от ВО «Свобода» или инициированные фракциями от ВО «Свободи»».