Ветераны и антифашисты требуют от Януковича вернуть им красный флаг

Они требуют „.принять все меры, чтобы постановление Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» была отменено до 9 мая 2012 года”.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

„Ми обращаемся к вам, как гаранту наших прав и свобод, согласно ст. 102 Конституции Украины относительно антиконституционного решения сессии Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова”, - говорится в обращении.

Также в нем отмечается, что „большинство депутатов от ВО «Свобода», как и в прошлом году, приняли аналогичное решение. Депутаты раздают интервью, что на 9 мая этого года не разрешат использовать запрещенную решениям сессии совета символику. К чему это привело 9 мая прошлого года? Тогда депутаты от ВО «Свобода» срывали георгиевские ленты, вырывали цветы, как это было сделано и с корзиной цветов Генерального консула РФ во Львове О.Астахова. Свободовцы били граждан и не давали ветеранам с внуками положить цветы к могилам погибшим. Кадры этого избиения увидел весь цивилизованный мир и Европа”.

В своем обращении к Президенту Украины ветераны и антифашисты Львовской области требуют „принять все меры, чтобы постановление Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» была отменено до 9 мая 2012 года” и „принять меры, чтобы ветераны и граждане смогли в соответствии с требованиями ст. 1 закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» провели празднование Дня Победы 2012 года с использованием символики лет Великой Отечественной войны”.

Также авторы обращения требуют от главы государства „рассмотреть вопрос о привлечении руководства ВО «Свобода» за происшествия 9 мая 2011 года во Львове и за принятые антиконституционные постановления органами местного самоуправления Львовской области большинством от ВО «Свобода» или инициированные фракциями от ВО «Свободи»».