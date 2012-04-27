Милиция готовится встретить оппозицию «во всеоружии»

В связи с приближением колонны сторонников оппозиции, принимающих участие в акции «За Украину без репрессий», к Дому правительства, перед его центральным входом выставлены турникеты и усилена охрана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, въезд на тротуар перегорожен металлическими турникетами, за которыми находятся бойцы внутренних войск МВД Украины.

К колонне сторонников оппозиции присоединился первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

Вместе с тем среди участников акции нет лидера партии «Фронт Змін» Арсения Яценюка.