Милиция готовится встретить оппозицию «во всеоружии»

10:50, 27 апреля 2012
Политика
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Охрану Дома правительства усилили в связи с проведением шествия сторонников оппозиции.  

Олександр Турчинов під час мітингу перед будівлею обласного апеляційного суду. Харків, 19 квітня

В связи с приближением колонны сторонников оппозиции, принимающих участие в акции «За Украину без репрессий», к Дому правительства, перед его центральным входом выставлены турникеты и усилена охрана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, въезд на тротуар перегорожен металлическими турникетами, за которыми находятся бойцы внутренних войск МВД Украины.

К колонне сторонников оппозиции присоединился первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

Вместе с тем среди участников акции нет лидера партии «Фронт Змін» Арсения Яценюка.

 

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