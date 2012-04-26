Стець экстренно созывает комитет по вопросам свободы слова

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Это нарушение конституционного права человека на получение информации, здесь не только нарушен закон об информации, не только препятствование журналистской деятельности по 171-й статье, здесь нарушение прав человека», - сказал он, отметив, что для тех, кто принимал решение об ограничении прав журналистов, могут быть правовые последствия.

«Чтобы не происходило в Верховной Раде - журналисты имеют право прийти и выполнять свою работу», - подчеркнул председатель комитета.

Он рассказал, что обращался к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с требованием пустить журналистов в ложу прессы парламента.

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Ю.Стець также решил созвать экстренное заседание комитета из-за событий в ВР. «Сейчас я вызваниваю депутатов, которые входят в комитет, чтобы они собрались в кулуарах на проведение экстренного заседания комитета, потому что это случай, которого я не помню за время независимости Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня журналисты пришли в парламент и не попали в ложу прессы на свои рабочие места.

Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин заявил, что допуск журналистов в ложу прессы был запрещен в связи с обращением лидеров трех фракций и группы, которые входят в состав большинства.

В обращении не было указано ни одной законодательной нормы, которая бы обосновывала их просьбу не допускать журналистов в ложу прессы.

В настоящее время журналистов уже допустили в ложу прессы.