Литвин просит журналистов услышать его душу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Речь идет об обращении лидеров фракций Партии регионов Александра Ефремова, КПУ Петра Симоненко, Народной партии Игоря Шарова и группы «Реформы ради будущего» Игоря Рыбакова. Сегодня утром А.Ефремов ни разу не подошел к журналистам.

По словам В.Литвина, в обращении речь идет о том, что, в соответствии с Регламентом ВР и решением о порядке освещения деятельности парламента, журналисты в ложе прессы освещают пленарные заседания, а поскольку пленарных заседаний нет, то и ложа прессы закрыта.

Журналисты упрекнули, почему же тогда, когда фракция Партии регионов в свое время почти месяц блокировала работу ВР и пленарные заседания не проходили, журналисты допускались в ложу прессы.

Журналисты, обращаясь к В.Литвину, отметили, что неправдой является и то, что сейчас нет пленарных заседаний, поскольку, в соответствии с графиком работы парламента, текущая неделя является пленарной.

В ответ В.Литвин заявил: «В документе написано: «Во время проведения пленарных заседаний». А пленарных заседаний не проходит».

«Я еще раз просил бы вас поддержать меня в этом. Вы поймите, уважаемые коллеги, мне нужно находить компромисс в Верховной Раде и мне нужно балансировать между разными группами, течениями и настроениями, и для меня главное, и вы это должны понять, делать все, чтобы вся Верховная Рада в конце концов заработала, чтобы у вас была возможность делать свою работу», - сказал В.Литвин.

Он сказал: «Не нужно меня обвинять там, где нет никаких оснований».

На замечание журналистов, что они имеют право, пока народные депутаты находятся в сессионном зале, освещать работу ВР, В.Литвин ответил: «Я ваши права абсолютно уважаю, но я хочу найти компромисс между группами, которые зашли в глубокий клинч, и найти понимание».

На реплику корреспондента УНИАН по поводу того, что он принимает решения, которые делают его «крайним» в этой ситуации перед журналистами, В.Литвин ответил: «Я уже крайний с 2004 года. Если вы не хотите вникнуть в то, что я говорю, то я думаю, что вы хотя бы мое сердце, мою душу могли бы услышать».

Журналисты передали В.Литвину от руки написанное обращение по поводу сложившейся ситуации.

В.Литвин отметил, что на сегодняшний день в украинском парламенте журналисты имеют такой доступ к информации, какого нет ни в одном другом парламенте мира.

Он напомнил, что полномочия председателя Верховной Рады, в соответствии с законодательством Украины, в том, что он только ведет заседания парламента.