В Днепропетровске создали Комитет гражданской справедливости

Об этом на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» заявил один из лидеров Комитета - вице-президент Международной ассоциации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью «Центр» Юрий Прокофьев.

«Чаша терпения у народа переполнена. События вокруг дела Юлии Тимошенко показали, что если ты большой политик, то всем понятно, что ты можешь спокойно воровать - все равно твои коллеги тебя прикроют флагом партии и постараются вывести из под справедливого приговора. Если ты сын или родственник политика - то можешь насиловать, убивать или давить машиной - тебе все равно ни чего не будет. Так не должно продолжаться. Над зданиями судов, в конце концов, висит флаг Украины, а не партийные флаги или логотипы бизнес-структур!», - сказал Юрий Прокофьев.

Члены Комитета заявили, что не будут заниматься политикой и идти на выборы. Комитет выступает против давления на суды. «Нельзя мешать правосудию. Вор должен сидеть в тюрьме. Коррупции должен быть вынесен справедливый приговор, это касается и дела Юлии Тимошенко», - сказал член Комитета, председатель Днепропетровской областной коллегии адвокатов Юрий Миргородский.

Юрий Прокофьев также отметил, что задача Комитета как гражданской институции заключается в том, чтобы приглашать на открытую дискуссию общественные организации для обсуждения реакции общества на резонансные дела. Общественные организации должны стать инструментом контроля за действиями власти.

Комитет не будет регистрироваться как общественная организация. «Мы - сообщество единомышленников. Наши идеи не на бумаге в Уставе - они в сердце каждого нормального человека - наказание за правонарушение должно быть справедливым вне зависимости от наличия у преступника партийной принадлежности или высокой должности. Адрес Комитета находится в интернете - его можно найти в Фейсбуке и Твиттере. Нам не нужны членские взносы и удостоверения - участником наших акций может стать каждый, кто хочет жить в стране, в которой ты защищен законом. Для цивилизованного развития страны необходима нормализация работы правовой системы, которая будет защищена от политического давления», - сказал один из инициаторов создания Комитета Дмитрий Хозин, руководитель молодежного движения К-12.

Для привлечения внимания общественности к проблеме давления на решения судов члены Комитета на пресс-конференции озвучили приглашение Украинскому омбудсмену Валерии Лутковской принять участие в Круглом столе, посвященном общественному обсуждению приговора сыну прокурора Дмитрию Рудю, ходу судебного процесса над Юлией Тимошенко, следствия по судье города Орджоникидзе Анатолию Гордиенко и убийцам Оксаны Макар из Николаева, решения суда по делу экс-депутата Александра Тарана.

Напомним, что Дмитрий Рудь, сын прокурора Жовтневого района города Днепропетровска 20 октября 2011 года на джипе сбил трех женщин, две из которых скончались на месте, а третья - в этот же день, не приходя в сознание, в больнице. Не смотря на тяжесть преступления Дмитрий Рудь не только после этого находился на свободе, но и не приходил на заседание суда вплоть до решения суда о принудительном приводе подсудимого на заседания. В результате за три погубленные жизни Дмитрий Рудь получил 6 лет.

Что касается председателя суда города Орджоникинзе Анатолия Гордиенко, который совершил преступление 14 апреля 2012 года, в результате которого погиб человек (судья его сбил на дороге, но не остановился, а скрылся с места проишествия), то Гордиенко до сих пор не арестован и находится на свободе.

Экс-депутат Софиевского района Днепропетровской области Александр Таран в 2010 году расстрелял из незарегистрированного автомата мужчину на глазах его жены и ребенка. За это Таран получил два года условно и был отпущен в зале суд

а.

На круглый стол будут приглашены судьи, которые вынесли эти приговоры.

«Общество должно дать честную и публичную оценку таким фактам. Тем более, что сейчас есть реальная угроза того, что под давлением Запада и собственной партии Юлия Тимошенко может избежать наказания. Но справедливое решение суда может стать уроком для всех - перед законом равны все, в том числе те, кто имел высокие должности», - сказал Юрий Прокофьев.

Круглый стол планируется провести в ИА «Мост-Днепр» в мае.