Тюремщики говорят, что видео с «поцелуем Тимошенко» настоящее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый заместитель председателя ГПтСУ Сергей Сидоренко, отвечая на вопросы журналистов, является ли настоящим это видео и будет ли служебное расследование.

«Если его (расследование) кто-то назначит – тогда да. Для себя мы пока еще не понимаем, как это могло произойти, но то, что оно правдивое, то действительно», - сказал С.Сидоренко.

Справка УНИАН. 24 апреля в Интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Ю.Тимошенко, свободно передвигается по камере.

Видео датировано 15 декабря 2011, когда Ю.Тимошенко еще содержали в Лукьяновском СИЗО.

Позже партия «Батькивщина» распространила заявление, что это видео является фальшивкой.

«Это смонтированное и фальсифицированное видео, постановочные съемки», - отметили в партии.

В «Батькивщине» считают, что «если бы власть действительно имела подобную видеосъемку с реальной Юлией Тимошенко еще 15 декабря прошлого года – никто бы не ждал 4 месяца, чтобы ее обнародовать, в этом нет сомнений».

«Сегодня же вбрасывание фальшивки произошло лишь только для того, чтобы отвлечь внимание от ужасных фактов физических издевательств, обнародованных Юлией Тимошенко в письме из колонии», - отметили в партии.