Источник: Янукович планирует встретиться с Путиным 15 мая
22:13, 24 апреля 2012Политика
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Виктор Янукович планирует принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который будет проведен в Москве 15 мая, и встретится в ходе этого мероприятия с Владимиром Путиным.
Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.
«15 мая состоится неформальный саммит СНГ и там может произойти встреча президентов Украины и России», - сказал источник.
При этом он отметил, что участие В.Януковича в инаугурации президента России В.Путина не планируется и вряд ли встреча президентов произойдет до 15 мая.
Также УНИАН удалось уточнить, что неформальный саммит глав государств СНГ инициирован Российской Федерацией по случаю вступления в должность нового президента России.
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