Тимошенко: Я думала, что наступили последние минуты моей жизни

Об этом она написала в своем заявлении, текст которого есть у "Украинской правды".

"После получения заключения немецких врачей я письменно сообщила начальнику колонии, устно надзирающему прокурору и заместителю министра здравоохранения, что до встречи с моим защитником, учитывая содержание вывода, я не могу переезжать в больницу", - написала Тимошенко.

"Мы договорились, что такой переезд в больницу состоится в понедельник после общения с Сергеем Власенко", - добавила она.

"Приблизительно около 21:00 из тюремной камеры, где я находилась, вывели мою соседку, а спустя некоторое время после этого ко мне зашли 3 мужчины коренастого телосложения. Они подошли к моей кровати, набросили на меня простыню и начали втроем стягивать с кровати, прилагая грубую физическую силу", - сообщила Тимошенко.

"От боли и отчаяния я, как могла, начала защищаться и получила через простыню сильный удар кулаком в живот, мне скрутили руки и ноги, подняли и потянули в простыне на улицу. Я думала, что наступили последние минуты моей жизни", - добавила Тимошенко.

"От невыносимой боли в спине и страха я начала кричать и звать на помощь, но никакой помощи я не получила. В какой-либо момент от страшной боли я просто отключилась и пришла в сознание уже в больничной палате", - говорится заявлении экс-премьера