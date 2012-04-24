Попов наведался с ревизией на Андреевский спуск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В настоящее время здесь завершили строительство сливно-сточной и дренажной канализации, которых ранее не было вообще. Теперь спуску больше не угрожают ливни, а подземные воды отведены на безопасную глубину, чтобы не разрушать фундаменты здешних домов.

Теперь строители приступили к укладке мостовой. Каменная кладка точно воспроизводит стилистику Андреевского спуска. Для этого используют три вида камня, привезенного из Житомирских карьеров.

Всего планируют уложить 14,5 тыс. кв. м мостовой и еще 7,5 тыс. кв. м клинкерного кирпича на тротуарах. Эти материалы удобны для пешеходов и максимально долговечны, отметили в КГГА.

«Главный акцент мы делаем именно на качестве материалов и качестве выполнения работ, чтобы сделать если не на век, то на полвека точно. Потому здесь используются самые современные и самые качественные материалы. Лично я впервые вижу такую современную мостовую. Она высокая, уложена на специальную подушку из бетона и песка, поэтому убежден, что нынешняя реконструкция спуска – это минимум 30-50 лет гарантированного качества», – подчеркнул А.Попов.

Продолжаются работы и по замене канализационных сетей. На завершающей стадии капитальный ремонт водопровода и системы электроснабжения.

Учитывая сложные геологические особенности спуска, чтобы избежать прорывов, укладывают лишь самые современные эластичные трубы, которые способны устоять при колебании почв. Производятся ремонты крыш и обновления фасадов 21 из 25 существующих на спуске домов. К этим работам привлечены историки и архитекторы с тем, чтобы точно воспроизвести аутентичный вид домов на Андреевском спуске. Ко Дню города здесь восстановят и декоративное освещение, установят осветительные опоры, которые соответствуют стилистике улицы.

«На спуске очень много помещений в частной собственности и из-за этого мы имеем определенные неудобства. С каждым из владельцев мы проводим соответствующую работу, ведь мы не можем тратить бюджетные средства на реконструкцию частных объектов, особенно если это касается замены витражей, дверей. Эти вопросы мы решаем совместно и тщательным образом контролируем их выполнение. Ведь Андреевский – это не только любимое место киевлян, но и всех украинцев», – отметил председатель КГГА.

В КГГА напоминают, что 26 апреля на сессию Киевсовета по инициативе А.Попова будет вынесен проект решения о внесении изменений в Устав Киева, чтобы законодательно закрепить возможность принятия в столице Уставов улиц, которые имеют статус памятников архитектуры местного значения. Благодаря этим изменениям Андреевский спуск уже ко Дню Киева может получить собственный Устав. Это значит, что главные функции по управлению жизнью и развитием спуска будут возложены на общину города. Без согласования с киевлянами здесь нельзя будет проводить никакие работы, в том числе и строительные. Таким способом городская власть хочет раз и навсегда защитить Андреевский спуск от каких-либо посягательств со стороны застройщиков.