Тюремщики рассказали Власенко старую «отмазку»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам С.Власенко.

Он отметил, что собирается сегодня подать заявление в прокуратуру Харьковской области, в котором будет просить разобраться в ситуации.

Адвокат считает, что его безосновательно не допускают к Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин сообщил, что из-за проведения в учреждении «санитарного дня» С.Власенко не сможет встретиться с Ю.Тимошенко.

Сегодня, 24 апреля, на заседании ВР лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей Кожемякин обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину с просьбой выяснить в Государственной пенитенциарной службе, почему второй день подряд к Ю.Тимошенко не допускают ее защитника. По словам народного депутата, на данный момент никто не имеет информации в каком состоянии находится Ю.Тимошенко и как она себя чувствует.

После этого обращения В.Литвин на несколько минут оставил сессионный зал. Вернувшись, председатель ВР заметил, что ему пообещали решить этот вопрос.