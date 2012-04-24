БФ предлагает Кличко Киев в обмен на объединение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции заявил лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

А.Яценюк отметил, что оппозиция не может допустить, чтобы В.Кличко в третий раз проиграл выборы мэра Киева.

«Для нас важно, чтобы он победил на мэрских выборах. Поэтому мы поддерживаем его заявление, что он баллотируется в мэры Киева, и объединенная оппозиция выражает всестороннюю поддержку, и для этого нам нужно сесть за стол переговоров и поговорить о том, какие цели ставятся на мэрской кампании и какие границы совместной ответственности существуют между номинантом на должность мэра и объединенной оппозицией», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что оппозиция не имеет права проиграть город Киев Партии регионов.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов выразил надежду, что партия В.Кличко УДАР в ближайшее время определится относительно участия в объединенной оппозиции.