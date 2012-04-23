Зам Пшонки считает, что Тимошенко не имеет права на досрочное освобождение

В частности, в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» он отметил, что Ю.Тимошенко уделяют много внимания. «И это понятно. Не каждый день в колонию по уголовному делу попадает бывший премьер-министр. Ее состояние здоровья нельзя назвать тяжелым. Ей предоставлено необходимое лечение», - сказал Е.Блаживский.

По его словам, многие используют болезнь как способ смягчить условия содержания и даже уменьшить наказание. «Конечно, в СИЗО люди переносят стресс, могут обостриться хронические болезни. Есть и действительно больные люди, суд может их освободить из-под ареста по состоянию здоровья. Но Юлия Владимировна уже осуждена, а осужденных могут освободить на основании заключения специальной комиссии. Хотя не уверен, что это произойдет. Болезни Ю.Тимошенко нет в специальном перечне заболеваний, по которым возможно получить свободу», - сказал Е.Блаживский.