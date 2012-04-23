Власенко говорит, что проблему лечения Тимошенко можно снять за 5 минут

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова дать свое согласие на лечение в Центральной клинической больнице № 5 "Укрзализныци" Харькова при условии допущения к лечебному процессу независимых врачей.

Об этом сказал защитник экс-премьера Сергей Власенко в эфире телеканала ТВі, сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Юлия Тимошенко четко отстаивает свою позицию, которая состоит из двух элементов: неуклонное выполнение рекомендаций немецких врачей и лечение независимыми врачами – или украинскими, или иностранными. У нас нет проблем с тем оборудованием, которое есть в харьковской ЦКБ. Но на протяжении трех месяцев Юлия Тимошенко подает заявление о допуске независимого украинского врача, которому она доверяет, - профессора Николая Полищука, а нам пишут отписки", - сказал С.Власенко.

Он отметил, что какой-либо заключенный в случае отсутствия врача-специалиста в медицинской части колонии может обратиться с соответствующим заявлением о допуске к лечению врача, которому он доверяет. "В соответствии с законом, пенитенциарная служба обязана не только по отношению к Тимошенко, по отношению к какому-либо заключенному допустить к нему врача, если соответствующего специалиста нет в медицинской части колонии. Мы уже поняли, что специалиста в медицинской части колонии нет, поэтому нужно допустить Полищука", - добавил защитник.

С.Власенко напомнил, что во время предварительного рассмотрения дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" в Харькове на митинг против Ю.Тимошенко врачей и учителей выгоняли в принудительном порядке. "А как можно тем людям доверить лечение, если они идут на митинг принудительно? Как можно доверять тому врачу, который писал, что Тимошенко здорова, в то время, когда слушали дело в Лукьяновском СИЗО?", - отметил защитник.

"Если бы Украинское государство хотело обеспечить лечение Юлии Тимошенко, то можно было либо допустить Николая Полищука к лечению, либо допустить немецких врачей, и это сняло бы проблемы за пять минут. Вот, например, вы садитесь в самолет, и вам авиакомпания говорит: "У нас очень красивый самолет, у нас есть вопрос с пилотом, но самолет очень красив". Вы сядете в такой самолет? Я – нет. И Тимошенко не хочет садиться в такой самолет, тем более что когда ей передавали так называемое информированное согласие о лечении, то там побочных эффектов – на две страницы", - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко была переведена из Качановской колонии в больницу «Укрзализныци» в Харькове вечером 20 апреля.

Накануне С.Власенко заявил, что Ю.Тимошенко была перевезена в больницу без ее как устного, так и письменного согласия.

22 апреля около 12.40 Ю.Тимошенко вернули из больницы в Качановскую исправительную колонию. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Мойсеенко, врачи предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, от чего экс-премьер отказалась. Р.Моисеенко отметила, что после этого было принято решение дать Ю.Тимошенко выписку из больницы и отправить в исправительное учреждение.

Согласно заключению немецких врачей, которое опубликовала 21 апреля на своем сайте партия "Батькивщина", лечение Ю.Тимошенко в больнице Харькова не рекомендуется.

Ю.Тимошенко настаивает на выполнении рекомендаций, разработанных немецкими врачами после ее обследования, и проведении лечения независимыми врачами.