Тимошенко говорит, что Янукович хуже Кучмы

На сегодняшний день процессы деградации и деформации общественной жизни в Украине настолько очевидны и трагичны, что на их фоне даже эпоха Леонида Кучмы, с убийством Георгия Гонгадзе, рождением новоукраинской олигархии, выглядит менее трагично по сравнению с сегодняшней реальностью.

Об этом в эксклюзивном интервью ZN.UA рассказала лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

«Да, при Кучме не давали подняться в полную силу росткам нашей национальной идентичности, экономической и политической свободы, но ведь не уничтожали корней. Их оставляли в общественном грунте вместе с шансом на возможное возрождение. Сегодня системно, целенаправленно не только ликвидируется корневая система свободной европейской страны, хранящая генетическую память, но и заливается бетоном потенциальная возможность жить в свободном нормальном государстве», — отметила Тимошенко.

«Современная Украина — это «остров доктора Моро» и «1984» Оруэлла в одном флаконе. Нам меняют группу крови, подвергают ревизии ДНК, делают из нас нацию лузеров — без исторической памяти, без национального достоинства, без положительной экономической перспективы и европейского будущего», — считает экс-премьер.

«Люди, правящие страной, не сдадут своих позиций без боя, что они сильные и готовы на все. Это диктуют их инстинкт самосохранения и дарвинизм, который они исповедуют. Надо будет убивать непокорных в тюрьмах — будут убивать, надо массово уничтожать тех, кто мешает, — будут уничтожать. В том числе и своих. Они не обременены моральными предрассудками и воспринимают Украину ХХІ века как Енакиево эпохи «свободных меховых шапок», — заявила Тимошенко.