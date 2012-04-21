Тимошенко не подпускает к себе врачей - ждет адвоката

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, сказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения Украины, глава международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

«На момент, когда Юлия Владимировна попала в стационар, ей был предложен первичный медицинский осмотр, от которого она пока воздержалась. Юлия Владимировна воздерживается от какого-либо более или менее предметного медицинского общения с медицинским осмотром до встречи непосредственно с адвокатом», - сказала Р.Моисеенко.

В свою очередь начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш отметил, что защитники смогут посещать Ю.Тимошенко в то время, когда она будет свободна от проведения медицинских процедур и в соответствии с режимом работы медицинского заведения.