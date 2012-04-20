У Табачника решили «Фауста» заменить «Гарри Поттером»

В программу включили современные литературные произведения, в том числе фэнтези, а вот часть классики убрали. В министерстве отмечают, что проект создан с целью осовременить курс зарубежной литературы, сообщает газета "Сегодня".

Теперь дети вместо «Фауста» и «Божественной комедии» будут изучать «Гарри Поттера» и «Алхимика». Из Гете школьникам предложат лишь пару стихотворений, а Данте изучат по одному сонету. Часть произведений поменяли местами — например, сейчас Библию изучают в 5-м классе, а предлагается делать это в 8-м. Также в 8-м (вместо 7-го, как сейчас) дети будут читать «Ромео и Джульетту» Шекспира.

Будущие нововведения возмутили часть учителей, и они уже написали письмо министру образования с просьбой ее пересмотреть. Авторы петиции говорят, что программа не учитывает возрастных особенностей учеников, нарушает логику изучения мирового литературного процесса. Также им не нравится, что признанных классиков заменили писателями «второго эшелона».

В МОН говорят: программа еще не утверждена окончательно.

«Программа будет утверждена 26 апреля. Я одного не понимаю: почему они не прислали свои предложения раньше? Мы еще полгода назад давали все свои электронные адреса, можно было присылать замечания авторам. Мы открыты для обсуждения — чем больше мнений, тем меньше будут страдать наши дети», - рассказал изданию директор департамента общего среднего и дошкольного образования Олег Ересько.