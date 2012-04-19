Украина хочет вывезти НАТО из Афганистана

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам после заседания министров иностранных дел стран - участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане под командованием НАТО (ISAF) министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

“Мы предложили возможности нашей транспортной авиации, которая уже давно работает с НАТО, для организации вывоза подразделений, а также военной техники из Афганистана в тот период, когда будет проходить их сокращение”, - сказал он.

Министр отметил, что Украина имеет уникальные возможности с точки зрения обеспечения надежного вывода сил, которые принимают участие в операции НАТО в Афганистане.

По словам К.Грищенко, Украина, в частности, может предложить самолеты типа Ан-124.

“Мы исходим из того, что сейчас будет новый тендер, и у нас есть все возможности, чтобы его выиграть, поскольку опыт взаимодействия - очень большой, и он очень положительно оценивается со стороны Альянса”, - сказал К.Грищенко.

Как отметил министр, в будущем Украина видит свою роль в развитии экономической и социальной жизни Афганистана, начиная с инфраструктурных проектов, проектов в сфере гидроэнергетики и завершая подготовкой кадров для разных отраслей.