Украина хочет вывезти НАТО из Афганистана
Украина предлагает НАТО транспортную авиацию для вывоза войск из Афганистана после 2014 года, когда ответственность за безопасность передадут афганским силам безопасности.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам после заседания министров иностранных дел стран - участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане под командованием НАТО (ISAF) министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
“Мы предложили возможности нашей транспортной авиации, которая уже давно работает с НАТО, для организации вывоза подразделений, а также военной техники из Афганистана в тот период, когда будет проходить их сокращение”, - сказал он.
Министр отметил, что Украина имеет уникальные возможности с точки зрения обеспечения надежного вывода сил, которые принимают участие в операции НАТО в Афганистане.
По словам К.Грищенко, Украина, в частности, может предложить самолеты типа Ан-124.
“Мы исходим из того, что сейчас будет новый тендер, и у нас есть все возможности, чтобы его выиграть, поскольку опыт взаимодействия - очень большой, и он очень положительно оценивается со стороны Альянса”, - сказал К.Грищенко.
Как отметил министр, в будущем Украина видит свою роль в развитии экономической и социальной жизни Афганистана, начиная с инфраструктурных проектов, проектов в сфере гидроэнергетики и завершая подготовкой кадров для разных отраслей.