В Минздраве говорят, что уже три недели уговаривают Тимошенко лечиться

12:50, 19 апреля 2012
Политика
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Министерство до сих пор не получило согласия Юлии Тимошенко на лечение в центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Раиса Моисеенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Моисеенко заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день в течение трех недель практически мы просим, мы уже предоставили материальную базу, и журналисты уже 300 раз видели ее, но на сегодняшний день мы не получили согласия на госпитализацию от Юлии Владимировны в это медицинское заведение», - сказала Р.Моисеенко.

В то же время первый заместитель министра здравоохранения сообщила, что немецкие врачи готовы предоставить возможность Ю.Тимошенко лечиться в их больнице «Шерите» «в случае прекращения ею отбывания наказания в тюрьме».

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