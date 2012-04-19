В Минздраве говорят, что уже три недели уговаривают Тимошенко лечиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Моисеенко заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день в течение трех недель практически мы просим, мы уже предоставили материальную базу, и журналисты уже 300 раз видели ее, но на сегодняшний день мы не получили согласия на госпитализацию от Юлии Владимировны в это медицинское заведение», - сказала Р.Моисеенко.

В то же время первый заместитель министра здравоохранения сообщила, что немецкие врачи готовы предоставить возможность Ю.Тимошенко лечиться в их больнице «Шерите» «в случае прекращения ею отбывания наказания в тюрьме».