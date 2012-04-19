Томенко призывает Табачника расставить точки над «і»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, обращение относительно ситуации с подписанием контракта с избранным трудовым коллективом кандидатом на должность ректора КПИ вице-спикер направил Д.Табачнику.

В своем обращении Н.Томенко напомнил, что 29 марта состоялась конференция трудового коллектива КПИ, которая, в соответствии с Законом «О высшем образовании», является высшим коллегиальным органом общественного самоуправления университета. Участие в ее работе приняли 799 делегатов от всех структурных подразделений и от студентов заведения. Кроме того, на конференции присутствовали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Максим Луцкий, заместитель директора департамента работы с персоналом и руководящими кадрами, начальник отдела руководящих кадров Минобразования Александр Царенко.

По результатам подсчета голосов 752 делегата конференции высказались за избрание М.Згуровского ректором, 23 – против, 3 бюллетеня были признаны недействительными.

В то же время, добавил Н.Томенко, несмотря на то, что высший коллегиальный орган общественного самоуправления КПИ избрал и рекомендует Минобразования назначить на должность ректора М.Згуровского, по состоянию на 18 апреля приказ о его назначении не подписан.

Н.Томенко отметил, что наконец надо расставить точки над «і» в истории с одним из самых известных украинских университетов, которая, по инициативе руководства профильного министерства, продолжается почти год, и дать возможность трудовому коллективу КПИ спокойно работать.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2011 года почти 5 тысяч студентов КПИ пришли к Минобразования с требованием встречи с министром Д.Табачником. Акция была вызвана тем, что полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могли получить ответ от министерства, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда завершалась каденция ректора М.Згуровского.

1 ноября Д.Табачник назначил М.Згуровского и.о. ректора НТУУ «КПИ» со 2 ноября и до «замещения вакантной должности ректора в установленном порядке».

15 декабря представители коллектива КПИ пообещали прибегнуть к акциям протеста, если Минобразования не объявит конкурс на замещение должности ректора.

30 января 2012 года был издан приказ Министерства образования «Об объявлении конкурса на должность ректора Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт».