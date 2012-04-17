Янукович предлагает создать Торговый дом Украина-Иордания
Президент призывает иорданский бизнес активнее сотрудничать с Украиной.
|Виктор Янукович выступил на украинско-иорданском деловом бизнес-форуме
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Аммане на украинско-иорданском деловом бизнес-форуме.
По словам В.Януковича, такой совет мог бы стать в перспективе Торговым домом Украина-Иордания, который бы использовался в качестве площадки для регулярного общения и обмена деловым опытом между предпринимателями.
Президент призвал иорданский бизнес активнее сотрудничать с Украиной. Он отметил, что на протяжении последних двух лет Украина целенаправленно проводит политику, направленную на повышение своей привлекательности для иностранных инвесторов.
«Важным компонентом такой политики является попытка обеспечить стабильность экономики в условиях глобального экономического спада», - сказал В.Януковичи.
По словам главы государства, Украина входит в первую пятерку стран мира по уровню развития технологий в космической области.