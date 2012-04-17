Политолог: Мельниченко хочет конвертировать свои пленки в депутатство

Так политолог Владимир Цыбулько прокомментировал заявление адвоката экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко о том, что ее защита готова принять материалы, содержащиеся на пленках Мельниченко.

Он пояснил, что процедурно информация, добытая незаконным способом, не является основанием для принятия решения, сообщает Gazeta.ua.

"Если Власенко говорит о возможности сотрудничать с Николаем Мельниченко, то пусть "Батькивщина" готовится включать его в первую пятерку списка на выборах. Ведь если он дал сигнал, то как минимум рассчитывает на мандат, а не на моральные поощрения. Мельниченко устал искать справедливости, поэтому хочет свои поиски конвертировать в депутатство. Своей готовностью поделиться информацией он вносит в начале борьбы защиты Тимошенко иррациональный фактор, который многим людям начинает казаться глубоко сомнительным", - отметил эксперт.

По словам политолога, Власенко придает большее значение информационной составляющей дела, чем юридической. "Он прекрасно понимает, что юридическим инструментарием отвоевать определенный плацдарм для Тимошенко в нашем суде будет невозможно. Поэтому делается такая ставка в надежде, что так же поступит Европейский суд. У меня вообще есть подозрение, что инструментарий в защите экс-премьера стал иссякать", - отметил Цибулько.

Он также добавил, что привлечение Мельниченко в любое дело превращает его в некий вертеп.