Кличко открестился от союза с Королевской

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Наша партия на сегодняшний день идет самостоятельно, но мы готовы и требуем (от коллег по оппозиции - УНИАН) сотрудничества. Без согласования наших действий эта работа не будет эффективной", - сказал В.Кличко.

Лидер партии УДАР в очередной раз предложил другим оппозиционным силам публично договориться о плане совместных действий до и после парламентских выборов, о выдвижении единых оппозиционных кандидатов в одномандатных округах на основе так называемых "праймериз", а также о создании Комитета защиты результатов выборов.

"Наша задача - сформировать большинство. Если мы это большинство не сможем сформировать, я этого тоже не исключаю, нам нужно зафиксировать, что ни в коем случае мы не будем сотрудничать с властью", - заявил он.

По словам В.Кличко, соответствующие предложения переданы оппозиционным силам. "Мы совместно должны разработать четкий план действий. Инициатива логичная, и я надеюсь, что инициатива будет поддержана. Если нет, это также конкретный ответ на те вызовы, которые сегодня есть", - убежден лидер УДАРа.

В.Кличко также сообщил, что его партия готова выдвинуть 70 кандидатов в депутаты в одномандатных округах. "После определения границ округов готовы предоставить список своих кандидатов. На сегодняшний день у нас 70 кандидатов по "мажоритарке", и мы готовы согласовывать этих кандидатов с представителями оппозиции, КСД, партиями, которые позиционируют себя как оппозиция, и проговорить, кто из этих кандидатов имеет наибольшую поддержку, отталкиваясь от желания избирателей", - заявил он.

Лидер партии УДАР также опроверг информацию о проведении переговоров об объединении с политической силой Наталии Королевской. "Информация об объединении с Н.Королевской не отвечает действительности", - подчеркнул В.Кличко.