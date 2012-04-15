Глава УГКЦ обратился с Пасхальным посланием

"В этот торжественный день Воскресения Христова Его Церковь, полная небесным светом, воспевает Господа, победоносно выходящего из запечатанного гроба... Как тьма не может остановить или ограничить свет, так же смерть и гроб не смогли удержать Источник жизни - нашего Спасителя, наполняющего сегодня Вселенную своим светом своей благодати ... " - передает его обращение пресс-служба УГКЦ.



В нынешнем праздновании Пасхи Господней мы верующие Украинской Греко-Католической Церкви, призваны еще и еще раз открыть для себя воскресшего Христа как непреложный камень единства нашего народа, говорится в послании. Празднуя сегодня победу нашего Спасителя над смертью, разрушим светом Его воскресения все разделы и вражды, видимые и невидимые, которые разбивают наше общество в его общественной и церковной жизни. Божественный Спаситель предупреждает нас: «Всякое царство, разделенное в себе, опустеет» (Мф. 12, 25)... Весь видимый и невидимый мир сегодня учит нас, что невозможно пережить всю полноту пасхальной радости, живя в плену собственной обособленности: личной, национальной или даже политической, отмечает Верховный архиепископ.



...Пусть слова древней апостольской проповеди «Христос воскрес» зазвучат сегодня повсюду, где бьется украинское сердце, и призовут его к радости и единства со своим братом и сестрой. Подилимся свяченным со всеми, кто нуждается, и донесем эту радость до каждого, кто печален. Пусть свет Христа, победоносно исходящий из гроба, просветит каждого из нас, даст силу и уверенность, укрепит в вере, надежде, любви и дарует свой мир, завершает послание Блаженнейший Святослав.